Калуга, 4 февраля, 2019, 18:05 — ИА Регнум. Общий объём валовой сельхозпродукции, произведённой в Калужской области в 2018 году, превысил 41,3 млрд рублей и по сравнению с предыдущим годом увеличился почти на 10%. По предварительным данным, прибыль калужских аграриев достигнет 369 млн рублей, рентабельность на 6% превысит уровень 2017 года. Объем инвестиционных вложений в сельское хозяйство за 2018 год составил 16,7 млрд рублей и достиг почти 76 млрд рублей. Об этом 4 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам расширенной коллегии регионального министерства сельского хозяйства.

Admoblkaluga.ru Расширенная коллегия калужского регионального Минсельхоза подвела итоги работы аграриев в 2018 году.

По данным ведомства, лидером инновационного обновления Калужской области является молочная отрасль. Реализация крупных инвестиционных проектов, повышение генетического потенциала скота, применение новейших технологий обеспечили производство 346 тыс. тонн молока, что на 18% больше уровня 2017 года. Поголовье молочных коров выросло на 6,2%. Порядка 12,5% молока произведено на 36 «умных фермах», где работает 128 роботизированных установок. От каждой коровы получен надой 7358 кг — это почти на 710 кг больше, чем год назад. По этому показателю Калужская область занимает второе место в Центральном федеральном округе.

Мясное стадо калужского региона составило порядка 60 тыс. голов. При его выращивании применяются технологии мирового уровня. Объем производства мяса — 127 тыс. тонн, что на 14,5% превышает уровень 2017 года. Для обеспечения производителей собственным генетическим материалом в области созданы четыре племенных репродуктора — в «Предприятии «ДИК», в «Центре генетики «Ангус» Бабынинского района, ООО Нива» Мещовского района и ООО «Угра Центр» Юхновского района. Планируется, что производство всех видов мяса к 2024 году в Калужской области достигнет 133 тыс. тонн. С учетом роста поголовья важнейшей задачей остается формирование прочной кормовой базы. Грубых и сочных кормов заготовлено по 35 центнера на условную голову скота. В регионе увеличилось и производство яиц — почти 112,4% к уровню 2017 года. Картофеля собрано 190,6 тыс. тонн при урожайности 160 ц/га.

Весной 2019 года во всех категориях хозяйств яровой сев планируется провести на площади 170 тыс. га, которые займут 60 тыс. га яровых зерновых культур, 12 тыс. га картофеля, 3 тыс. га овощей, не менее 90 тыс. га кормовых культур, 5 тыс. га рапса. За предстоящие пять лет производство овощей открытого и закрытого грунта в регионе должно составить 150 тысяч тонн.

Политика импортозамещения открыла хорошие перспективы в сфере садоводства. За 2018 год площадь молодых садов и питомников увеличилась на 256 га и достигла 1336 га. В 2019 году закладка многолетних насаждений будет проведена на площади более 300 га. В результате производство плодово-ягодной продукции за предстоящую пятилетку возрастет до 9 тыс. тонн и почти в 4 раза превысит уровень 2018 года.

Важной частью калужского агропрома стала аквакультура. Производство лососевых в рыбоводческих хозяйствах «Ф-Траут» в Боровском районе и «Калужская форель» Перемышльского района в прошлом году составило 550 тонн. Совершенствует технологии прудовое хозяйство «Рыбный» Думиничского района. Развивается промышленное выращивание креветок на предприятии «Русская креветка» в Малоярославецком районе. Успешно осуществляет поставки посадочного материала рыбоводческим хозяйствам селекционный центр аквакультуры в деревне Гамзюки Износковского района. За 2018 год выращено 180 тонн мальков форели. К концу 2019 года годовой цикл инкубации икры планируется довести до 15 млн. штук.

В 2018 году машинно-тракторный парк пополнили 100 единиц сельскохозяйственной техники, из них треть — через Росагролизинг. На 2019 год запланировано приобрести не менее 250 единиц техники. Использование высокотехнологичных машин позволило своевременно провести весь комплекс работ и произвести 191,4 тыс. тонн зерна.

Фермерская продукция становится более разнообразной и конкурентоспособной. За 2018 год объем продукции фермерского производства вырос на 23%, достигнув 3,4 млрд рублей. Для поддержки малого бизнеса в дополнение к ведомственным программам будут реализованы мероприятия регионального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». Они включают гранты на создание фермерских стартапов, а также субсидии на развитие кооперативов и центров компетенций.

Во всех районах области созданы комиссии по рациональному использованию земель сельхозназначения, продолжается утверждение планов по вовлечению в оборот неиспользуемых участков. В 2019 году планируется вовлечь в оборот не менее 40 тыс. га земель.

Один из приоритетов — освоение новых рынков за счет развития экспорта сельхозпродукции. Среди региональных экспортеров — уже опытные компании с отработанными каналами продаж: «Зеленые линии», «Диал-К», «Самария Ямми», «Русский продукт», «СМП «МАРК IV». В 2018 году они реализовали продукции на сумму более 97 млрд рублей. К 2024 году в рамках регионального проекта «Развитие экспорта в АПК» планируется нарастить объем экспорта до 72 млн долларов США.

Действенной мерой дальнейшего развития отрасли является повышение привлекательности аграрных профессий. Продолжается благоустройство и развитие инфраструктуры сельских населенных пунктов. В настоящее время адресную материальную поддержку получают почти 800 молодых специалистов. В 2018 году выплаты на строительство и приобретение жилья получили 73 семьи. Это позволило построить 5,3 тыс. кв. м жилья.

«В среднесрочной перспективе мы нацелены на продолжение прогресса в аграрной отрасли, на то, чтобы и дальше делать её конкурентоспособной не только на внутреннем, но и на мировом рынке, и построить в регионе настоящее «умное сельское хозяйство», — подытожил министр сельского хозяйства области Леонид Громов.

По мнению губернатора области Анатолия Артамонова, основа успеха калужского агропрома — применение современных технологий. В приоритете — молочное животноводство, цель — производство одного миллиона тонн молока в год. В числе основных задач, решение которых будет способствовать повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной отрасли, Анатолий Артамонов также назвал внедрение инноваций, вовлечение в оборот неиспользуемых земель, повышение качества производимой продукции и развитие её экспорта.

Стратегически важной задачей, по мнению калужского губернатора, является кадровое обеспечение АПК.

«По большому счету мы должны думать не только о том, чтобы вырастить больше пшеницы или произвести больше молока, но и людей «выращивать», которые завтра придут нам на смену», — подчеркнул Артамонов.