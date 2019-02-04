Майкоп, 4 февраля, 2019, 17:21 — ИА Регнум. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обратил внимание подчиненных на важность своевременного заключения соглашений с федеральным центром при реализации национальных проектов. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Республики Адыгея, говорилось на расширенном планерном совещании в правительстве региона 4 февраля.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Совещание в правительстве Республики Адыгея

На совещании выступил премьер-министр РА Александр Наролин, который подвел предварительные социально-экономические итоги года. В частности, он сообщил, что индекс промышленного производства за 2018 год к 2017 году составил 104,1%, при этом рост обеспечили в основном перерабатывающие производства. Вырос и объем инвестиций в основной капитал — за девять месяцев минувшего года он составил 13,3 млрд рублей.

Особое внимание было уделено вопросам реализации национальных проектов, участия в федеральных программах. Мурат Кумпилов указал на важность своевременного заключения соглашений с федеральным центром.

«Необходимо максимально использовать возможности федерального бюджета в рамках государственных программ, национальных проектов. Для этого нужно тщательно проработать все дорожные карты, учесть мероприятия, которые запланировали выполнить к 100-летию автономии Адыгеи», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Александр Наролин отметил, что работа ведется по 50 соглашениям, она должна быть завершена к 15 февраля. Отдельно рассматривался вопрос участия в проекте по созданию комфортной городской среды. Чтобы своевременно осуществить благоустройство и озеленение территорий, по поручению Мурата Кумпилова с 2018 года началась работа по формированию перечня работ и проектов. Также обсуждались вопросы капитального ремонта дорог в муниципалитетах, реализации новой системы обращения с отходами, выделения земельных участков под строительство жилья, решение проблемы обманутых дольщиков. Как отмечалось, сейчас судом уже удовлетворены все требования участников долевого строительства к ООО «КС-Строй». Мурат Кумпилов также потребовал от администраций муниципалитетов эффективного освоения средств, предусмотренных на обеспечение жильем детей-сирот. Глава Адыгеи потребовал исключить формальный подход при реализации всех программных мероприятий.

Также обсуждался вопрос профилактики ОРВИ и гриппа. Как сообщил министр здравоохранения РА Рустем Меретуков, в регионе наблюдается рост числа заболеваний ОРВИ и гриппом, однако показатель остается ниже эпидемического порога.