Рига, 5 февраля, 2019, 04:35 — ИА Регнум. О том, почему решение об атаке на «Согласие» и Нила Ушакова было спущено именно сейчас, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Линдерман.

(сс) Reinis Inkēns, Saeimas Kanceleja Нил Ушаков

Недавние события в Латвии, где под удар оппозиции попала партия «Согласие», а ее лидер Нил Ушаков стал фигурантом коррупционного скандала, продемонстрировали бесполезность соглашательской политики там, где оппонентами являются непримиримые националисты.

Партию «Согласие» латышские националистические оппоненты терпели как исполнителя грязной работы. Желание латвийской политической верхушки подавлять протесты русского населения Латвии против новой сегрегации и ущемления прав делало из «Согласия» удобный инструмент для достижения этой цели. Теперь, когда этот инструмент отработал как гаситель протеста, от него решено избавиться. Так можно расценивать и националистический «переворот» конца предыдущего — начала этого года. И обыск, прошедший в рабочем кабинете Нила Ушакова, укладывается в ту же последовательность — «Согласие», с точки зрения кукловодов, сделало свое дело и теперь может убираться. Как же теперь может быть оформлен успех объединенных латвийских националистических сил?

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