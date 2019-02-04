Калуга, 4 февраля, 2019, 16:54 — ИА Регнум. В Калуге ночью 3 февраля на третьем этаже многоквартирного дома на улице Чичерина произошёл пожар, в результате которого погиб пожилой мужчина. Об этом 4 февраля сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СК России по Калужской области Александр Лавров.

Kaluga.sledcom.ru Квартира после после пожара.

По его словам, погибшим является проживавший в квартире пенсионер. Со слов соседей, мужчина жил один и нередко употреблял спиртное.

«Следователи совместно с сотрудниками ГУ МЧС по Калужской области провели осмотр места происшествия. Причина пожара и все обстоятельства происшествия устанавливаются. Предположительно, пожар начался от дивана, на котором и было обнаружено тело погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказал Александр Лавров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 61-летний мужчина погиб 26 января 2019 года на пожаре в деревне Кувшиново Жуковского района Калужской области. На момент пожара в доме погибший находился один, и пожилому человеку не удалось спастись самостоятельно. Накануне, 25 января случился пожар в деревянном жилом доме в деревне Трясь Жуковского района. И хотя тушить дом выехали три пожарные машины, здание сгорело полностью. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.