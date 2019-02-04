Саратов, 4 февраля, 2019, 15:41 — ИА Регнум. С 5 февраля все школы Саратова будут закрыты на карантин. Противоэпидемические мероприятия также распространяются на все учреждения дополнительного образования, сообщили ИА REGNUM в администрации города.

Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». реж Владимир Попов. 1978. СССР Больной ребенок

Отмечается, что карантин вводится согласно распоряжению главного государственного санитарного врача города до 11 февраля.

По данным регионального управления Роспотребнадзора на неделе с 21 по 28 января эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом был повышен в возрастных группах 3−6 лет — на 11,03%, 7−14 лет — на 23,93%. В целом рост заболеваемости составил 39,2%. Превышение среднемноголетних показателей заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрировано в 20 районах области.

ИА REGNUM напоминает, на прошлой неделе уже были приостановлены занятия в 30 классах 12 школ и 6 группах детских садов на территории региона. Полностью отменили занятия в 4 школах в Балаковском, Аркадакском, Самойловском районах, а также в 2 дошкольных детских образовательных учреждениях Петровского и Федоровского районов.