Москва, 4 февраля, 2019, 15:32 — ИА Регнум. По данным ГИБДД, эксперимент с установкой дорожных знаков меньшего размера в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире и Калининграде пока не вызвал нареканий. Теперь его постепенно распространят на всю страну. Что ж, пожалуй, это вполне разумный шаг, к тому же уже реализованный в некоторых европейских столицах, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик Алексей Калачев.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Дорожные знаки

Большие знаки эффективны на скоростных магистралях за городом, а в городах с ограничением скорости они вполне различимы и меньшего размера, не говоря уже о вечно стоящей в пробках Москве.

«Если запрещающие, предписывающие или предупреждающие дорожные знаки можно не сильно уменьшать, то информирующие можно и уменьшить, знаки «Парковка», например. К тому же, в городах плотность знаков гораздо выше, чем на трассах. Несколько крупных знаков, размещенных на одной стойке, могут затруднять обзор», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут установить уменьшенные и совмещенные дорожные знаки в случае успешного эксперимента в пяти регионах страны.

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