Всеволожск, Ленинградская область, 4 февраля, 2019, 15:39 — ИА Регнум. На территории горнолыжного курорта «Охта-парк» во Всеволожском районе Ленинградской области состоялся межконфессиональный турнир по хоккею в валенках в рамках III Всероссийского зимнего фестиваля дворового спорта «Русская зима».

Lenobl.ru Участники соревнований в Ленобласти

«Русская зима» — самый массовый фестиваль дворового спорта на территории России. Мероприятие входит в календарный план Министерства спорта РФ. Помимо хоккея в валенках, в программу соревнований входят хоккей с мячом, футбол на снегу, лыжные гонки. В фестивале участвуют 36 команд из регионов России, команды из Словакии, Эстонии и Киргизии, а также 18 команд из районов Ленинградской области.

В состязаниях по хоккею в валенках среди конфессий были представлены команды Тихвинской и Гатчинской епархий РПЦ, Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии, духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России, а также многонациональная команда Ленинградской области — участники национально-культурных объединений и организаций.

В товарищеском турнире победила команда Тихвинской епархии Русской православной церкви.

Как отмечают в пресс-службе правительства Ленобласти, вместе с соревнованиями региональный Дом дружбы организовал в «Охта-парке» концерт творческих коллективов: ансамбля русской музыки и песни «Узорица» из Всеволожского района, чувашского фольклорного ансамбля «Юрату» и вокального дуэта русской и украинской песни «Любисток».

III Всероссийский зимний фестиваль дворового спорта «Русская зима» проводится в рамках сотрудничества между правительством Ленинградской области и Всероссийской Федерацией школьного спорта, в том числе ее регионального отделения.