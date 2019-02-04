Москва, 4 февраля, 2019, 15:12 — ИА Регнум. Управляющий директор больницы Святого Иосифа в Берлин-Вайсензее Ирис Хаут напрямую не называет признаки зависимости от соцсетей, если не считать тех, что ребёнок торчит там больше двух часов в день и не ходит из-за соцсетей в школу — но тут и без доктора понятно, что уже не всё в порядке, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.

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«В целом-то, конечно, доктор Хаут говорит всё правильно: в реальной жизни многим из нас, в том числе и детям, не хватает поощрения. Обнаружилось, что поощрение в виде «лайков» можно получать в социальных сетях, если публиковать интересные фотографии или видео, или остроумные сообщения, и, конечно, мы привыкаем к этому положительному стимулированию. Это явление не является таким уж новым и неизвестным», — считает эксперт.

Даже и в средние века слабый мальчишка искал утешения в уединении, в книжках, покуда его краснощёкий сосед лупил всех, кто попадался под руку, или обращал в бегство при помощи шпаги. А 20 лет назад худосочные физики и математики уже задирали на интернет-форумах атлетов, которые при личной встрече легко открутили бы им многомудрые головы. Так что, при всех опасениях, не стоит забывать, что люди всегда искали пути самореализации в разных медиа.

«Безусловно, учёным следовало бы определить зависимость от социальной сети, сформулировать гипотезы относительно того, каковы признаки, а потом подтвердить или опровергнуть эти гипотезы при помощи экспериментов. Однако когда речь идёт о том, что дети уже не ходят в школу, потому что зарабатывают лайки, а иначе чувствуют себя несчастными, действовать должны уже не учёные.

С другой стороны, если бы эти дети были полностью счастливы в школе, им не пришлось бы сбегать оттуда в Сеть, поэтому вряд ли проблему можно решить, просто отобрав смартфоны», — высказал свое мнение Делицын.

Как сообщало ИА REGNUM, психиатр из Германии, доктор наук Ирис Хаут считает, что долгое нахождение в социальных сетях может привести к депрессии, фрустрации и формированию неправильной самооценки в реальном мире.

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