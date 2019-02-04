Питтсбург, США, 4 февраля, 2019, 15:10 — ИА Регнум. 31 января, четверг: Малкин отметился двумя голевыми пасами в матче с «Тампой».

Resolute Никита Кучеров

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин совершил два голевых паса в победном для «Питтсбурга» матче против «Лайтнинг», завершившимся со счётом 4:2 в пользу «пингвинов».

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан прокомментировал победу над «Тампой» в матче регулярного сезона НХЛ, в котором Евгений Малкин набрал 2 (0+2) очка. «Это была лучшая игра Малкина за долгое время. Он постоянно был с шайбой, был заметен в каждой смене. Когда он так эмоционально вовлечен в игру, то показывает свой лучший хоккей. После последнего матча я говорил о том, что команде нужно быть более эмоциональной. Это касалось и группы лидеров. Когда у нас есть личности на скамейке, мы переносим эти положительные качества на лед», — цитирует слова Салливана официальный инсайдер НХЛ.

Россиянин вышел на четвертое место в истории пенсильванского клуба по количеству голевых передач в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекордсмен «Питтсбурга» по этому показателю — Марио Лемье. У великого канадца 1033 голевые передачи.

Всего за 834 игры в регулярных чемпионатах НХЛ россиянин Евгений Малкин, выступающий в лиге с 2006 года, набрал за свою карьеру 985 (384+601) очков.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» резко начали игру, первыми бросив по воротам «Питтсбурга», в гостевом матче на «Пи-пи-Джи Пейнтс-Арене» в одном из крупнейших городов штата Пенсильвания. Мэтт Мюррей отличился ярким спасением, остановившись на пути шайбы, после броска Брейдена Поинта. Первая атака «Питтсбурга» неторопливо развивалась на третьей минуте встречи, внезапно превратившись в гол «пингвинов». 10-й номер «Пингвинз» Гарретт Уилсон пытался закинуть шайбу, развернувшись из-за ворот, но вратарь был внимателен, однако шайба по иронии судьбы отскочила от щитков голкипера прямиком на ход Райли Шиэну, который реализовал свою возможность перед пустыми воротами — 1:0. После забитого гола «Питтсбург» почувствовал преимущество и уже к восьмой минуте первого периода счёт был 2:0 в пользу хозяев. Фил Кессел замкнул передачу Брайана Раста, Малкин отметился голевой передачей. Через 20 секунд «Питтсбург» снова изменил счёт в свою пользу. Сидни Кросби подоспел на «пятак» и смог замкнуть передачу Доминика Симона — 3:0. На 26-й минуте» «пингвины» окончательно закрепили за собой статус победителя встречи. Крис Летанг прорвался по флангу и метко бросил в дальнюю девятку — 4:0. Малкин отметился вторым ассистом. «Пингвинз» будто бы вспомнили свои яркие выступления 2016−2017 годов, когда команда разносила всех и каждого. «Пингвины» показали лучшую игру за долгое время, справедливо забросив 4 шайбы в ворота Василевского. Позднее в третьем периоде «Лайтнинг» отыграли две шайбы, но старания уже были напрасны. Сперва ДжейТи Миллер за 4 минуты до финальной сирены размочил счёт, точно бросив шайбу в касание. Вскоре Никита Кучеров записал на свой счёт голевую передачу, благодаря голу Стэмкоса, который установил окончательный счёт — 4:2.

31 января, четверг: Антуан Верметт объявил о завершении карьеры

36-летний канадский профессиональный хоккеист Антуан Верметт, выступавший в НХЛ на протяжении 14 сезонов, объявил о завершении своей карьеры, согласно информации размещенной на сайте лиги.

Антуан на протяжении своей карьеры успел поиграть за множество клубов, включая «Оттаву», «Коламбус», «Аризону», «Чикаго» и свой последний клуб «Анахайм».

На драфте 2000 года Верметт под общим 55-м номером во втором раунде был выбран клубом «Оттава Сенаторз».

Уроженец Квебека провёл в регулярных чемпионатах НХЛ 1046 матчей, набрав в них 515 (228+287) очков.

В 2015 году в статусе игрока «Чикаго Блэкхокс» ему удалось выиграть Кубок Стэнли. «Чикаго» выиграли серию у «Тампы» со счётом 4:1. В том розыгрыше плей-офф Кубка Стэнли Верметт набрал 7 (4+3) очков в 20 играх.

3 февраля, воскресенье: Никита Кучеров отдал две результативные передачи в матче с «Рейнджерс».

Россиянин Никита Кучеров совершил два результативных действия в матче против «Рейнджерс», закончившимся победой «Тампа-Бэй» со счётом 3:2. Таким образом, форвард «Лайтнинг» первым среди игроков НХЛ достиг отметки в 80 очков в сезоне. Для достижения этой цели игроку потребовалось лишь 52 игры.

Достижение россиянина — новый рекорд в истории «Лайтнинг». Раньше Кучерова 80 очков быстрее набирал Винсент Лекавалье в сезоне 2006/2007, тогда ему потребовалось 60 игр.

Никита Кучеров по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров за «Харт Трофи», ближайшим преследователем россиянина является, отстающий от него на 4 очка, Патрик Кейн из «Чикаго».

Отметим, что в том матче Кучеров провёл 18 минут и 19 секунд на площадке, включая 1 минуту и 36 секунд в большинстве, и отметился 1 броском в створ, 2 силовыми приемами и показателем полезности «+1».