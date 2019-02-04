Тюмень, 4 февраля, 2019, 15:21 — ИА Регнум. В Тюмени специалист отдела обслуживания физических лиц одного из банков подозревается в хищении 2,7 млн рублей у клиентов. Преступление выявило само финансовое учреждение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Jason Baker Банковское хранилище

По версии следствия, молодой человек отключал сервис «Мобильный банк» у клиентов, чтобы они не получили оповещений об операциях по счетам, и подключал его к своему телефону. После этого он переводил деньги клиентов на свой счёт. Таким образом с августа по октябрь 2018 года было похищено более 2,7 млн рублей. Служба безопасности банка успела пресечь преступную деятельность своего сотрудника до того, как о ней узнали клиенты. Ущерб возмещён финансовым учреждением.

В отношении 22-летнего бывшего специалиста отдела обслуживания физических лиц было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере») и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления»).

Расследование дела завершено, материалы отправлены в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, хищения непосредственно в банках Тюмени — не редкость. В середине января 2019 года вынесен приговор по делу о краже более 560 млн рублей из Сибирского банка реконструкции и развития. Бывших работников банка суд приговорил к трём годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.