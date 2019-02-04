Уфа, 4 февраля, 2019, 15:06 — ИА Регнум. Значительная часть башкирских школ будет переведена на пятидневную учебную неделю уже с IV четверти текущего учебного года. К 1 сентября на «пятидневку» должны перейти все школы республики, заявил врио главы региона Радий Хабиров, отдав соответствующее поручение врио министра образования Башкирии Айбулат Хажину.

Морган Вестлинг. Сельская школа. 1879

По словам Хабирова, инициатива перехода школ республики на пятидневную неделю была поддержана на совещании с работниками образования.

«Решение принято. Мы совместно с вами его продумывали… Наши дети будут выспавшиеся, хоть отдохнут немножко и с семьями побудут», — заключил Хабиров.

Ранее в интервью телеканалу БСТ подробности перехода рассказал руководитель министерства образования республики Айбулат Хажин. По его словам, ни один из предметов не исчезнет из школьной программы, сокращение часов будет производиться равномерно. при этом он заверил, что все санитарные нормы по загрузке школьников и педагогов будут соблюдаться, а зарплата учителей ни в коем случае не будет снижена.

В то же время Хажин акцентировал внимание на том, что окончательное решение о переходе на пятидневную учебную неделю будут принимать образовательные организации.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе врио главы Башкирии Радий Хабиров предложил ввести в школах республики пятидневную учебную неделю.

«Давайте вместе задумаемся, может быть, нам в республике перейти на пятидневную учебную неделю? Мы работали над этим, аккуратно взвешивали», — написал Хабиров.

По его словам, ребенок, которому пытаются шесть дней в неделю давать знания — измотан и издерган. Однако руководитель региона предложил каждую четвертую из освобождающихся суббот занимать какими-то мероприятиями.

На странице Хабирова в соцсетях было организовано голосование за эту инициативу, в нем до настоящего момента приняли участие около 170 тыс. жителей республики.

Из них 57,42% башкирцев считают, что нужно освободить субботы и не нагружать их дополнительными мероприятиями. 38,39% проголосовавших согласны каждую четвертую субботу месяца посвящать массовым мероприятиям, если будет «пятидневка». И только 4,19% граждан поддерживаю сохранение шестидневной учебной недели.