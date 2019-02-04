Москва, 4 февраля, 2019, 14:57 — ИА Регнум. В 2019 году общий объём средств, предусмотренный Минсельхозом России на развитие малых форм хозяйствования, составит 15,3 млрд рублей, что почти на 40% больше, чем в прошлом году (11 млрд рублей), сообщили 4 февраля корреспонденту ИА REGNUM в аграрном ведомстве страны.

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Получателями средств господдержки в 2019 году станут порядка 3,2 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов. Кроме того, в рамках паспорта федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» регионам будет выделено дополнительно 5,3 млрд рублей на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов, что позволит уже в текущем году создать 18,2 тыс. новых субъектов малого и среднего предпринимательства.

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В 2018 году государственная поддержка была оказана 2353 начинающим фермерам, 716 семейным животноводческим фермам и 214 сельхозкооперативам. При этом по сравнению с 2017 годом увеличился средний размер гранта. Так, для начинающих фермеров он составил 2,06 млн рублей (в 2017 году — 1,77 млн рублей), для семейных животноводческих ферм — 7,75 млн рублей (в 2017 году — 6,11 млн рублей), а для сельскохозяйственных потребительских кооперативов — 15,51 млн рублей (в 2017 году — 10,75 млн рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, на поддержку агропромышленного комплекса в России в 2018 году было предусмотрено более 240 млрд рублей.