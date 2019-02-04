Москва, 4 февраля, 2019, 14:41 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский настаивает на разработке отечественных самолетов, которые могли бы использоваться в зимних условиях России, передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Самолет

Самолет компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы, не приземлился в Красноярске из-за сильных морозов, борт сел в Новосибирске.

«Это еще одна причина разрабатывать и производить собственные гражданские самолеты, которые могут нормально использоваться в условиях нашей огромной и холодной страны», — отметил Жириновский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, согласно руководству по эксплуатации самолетов типа А-330−300, их техническое обслуживание при прилете запрещено при температуре ниже 40 градусов. Сейчас температура воздуха в районе аэропорта составляет минус 43 градуса.