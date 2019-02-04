Вашингтон, 4 февраля, 2019, 14:10 — ИА Регнум. Учёные из США пришли к выводу, что белки-летяги способны испускать розовое флуоресцентное свечение в ультрафиолетовом свете. Об этом сообщается в журнале Journal of Mammalogy.

(сс) Takashi Hososhima Белка-летяга

Учёные фотографировали в видимом и ультрафиолетовом свете шкурки 109 летяг из музейных коллекций. Также они засняли пять живых летяг.

Выяснилось, что все пять живых летяг, а также 108 из 109 шкурок светились розовым цветом в ультрафиолетовом свете. Все они флуоресцировали с разной яркостью. При этом зависимости интенсивности свечения от пола, вида, времени, места обитания животных обнаружено не было.

По словам учёных, пока непонятно, зачем белки светятся. Согласно их предположениям, летяги таким способом защищаются от сов, которые на них охотятся.

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