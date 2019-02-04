В Кремле осудили попытки вмешательства во внутренние дела Венесуэлы
Москва, 4 февраля, 2019, 14:08 — ИА Регнум. Любое решение кризиса в Венесуэле возможно только самими жителями этой страны, заявил 4 февраля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
По его словам, попытки легитимизировать узурпацию власти являются и прямым, и косвенным вмешательством в дела страны.
«Это не способствует улучшению», — заявил Песков.
Напомним, ранее ряд европейских стран, в том числе Германия, Франция, Испания и Великобритания, дали венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро время назначить новые президентские выборы в стране, в случае отказа страны пообещали признать Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.
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