Сеул, 4 февраля, 2019, 14:08 — ИА Регнум. Предполагается, что количество семей, состоящих из одного человека, в Южной Корее достигнет 30%, сообщает YTN.

Peter Agripo Кореец

Согласно новостному источнику, по состоянию на 2017 году, в стране насчитывалось более 5,61 млн человек (28,6% от общего числа семей), которые живут одни.

Предполагается, что в 2019 году, данный показатель вырастет до 29,1%.

Известно, что количество семей, состоящих из одного человека, в 1990 году было всего 9%, однако к 2015 году количество «одиноких» семей увеличилось до 27,2%. Предполагается, что к 2035 году данный показатель достигнет 35%.

Согласно статистическим данным, в период с 2000 по 2035 год количество людей, проживающих в одиночестве растет в среднем на 3,5% в год. Предполагается, что количество семей, состоящих из двух человек и трех человек будет, напротив, сокращаться на 2,9% и 1% соответственно.