Киев, 4 февраля, 2019, 14:05 — ИА Регнум. Украина ведёт переговоры с Францией о закупке 22 патрульных кораблей, заявил глава государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Пётр Цигикал, сообщило 4 января информационное агентство «УНН».

Ministry of Defense of Ukraine ВМС Украины

«В случае, если все вопросы по этой сделке будут успешно решены, это даст нам возможность полностью прикрыть линию морской границы и обеспечить надежную её защиту», — отметил Цигикал.

Чиновник также отметил, что на побережье Азовского моря Украина построила пять башен, с помощью которых намерена контролировать ситуацию на море:

«В течение года башни будут оснащены современными средствами визуального и радиотехнического контроля. Эти объекты будут интегрированы в общую систему и помогут нам полностью контролировать линию морской границы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал сумму «убытков», нанесённых Украине действиями России в Азовском море, начиная со строительства Крымского моста. По оценке министра, Россия нанесла убытки Украине на сумму около 10 млрд гривен или 23,5 млрд рублей.

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