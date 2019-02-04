Чебоксары, 4 февраля, 2019, 14:00 — ИА Регнум. Арбитражный суд Чувашии в рамках дела о банкротстве ООО «Коммунальные технологии» (КТ) принял в производство заявление газовиков о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника. Заявленный размер ответственности — более 2,7 млрд рублей, в списке ответчиков — около 50 человек и семь обществ, включая банки, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Two-sonnik.ru Газ

Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности подало ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары», которое является одним из крупных кредиторов КТ. Размер заявленной ответственности составляет 2 704 492 409,34 рубля. Судебное заседание назначено на 20 марта 2019 года.

Согласно документу, в списке контролирующих лиц должника, которых газовики потребовали привлечь к субсидиарной ответственности на 2,7 млрд рублей, указаны 47 человек — судя по всему, это бывшие и нынешние управленцы предприятия, представители топ-менеджмента. Также заявитель просит привлечь к ответственности «Сбербанк», «Чувашкредитпромбанк» общества «Бизнес-Маркет», «СпецФинПроект-Каскад», «Русское коммунальное общество», «Волжская инвестиционная компания», «Проминвест».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении «Коммунальных технологий» 22 июня 2018 года была введена процедура наблюдения. В декабре большинство кредиторов выступило за признание КТ, которая ранее обеспечивала теплом дома в Чебоксарах и Новочебоксарске, банкротом. Тогда отмечалось, что текущая задолженность предприятия (без учёта сумм, включённых и подлежащих включению в реестр требований кредиторов) составляет 2 483 млн рублей.