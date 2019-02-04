Томск, 4 февраля, 2019, 14:00 — ИА Регнум. В Томской области, в том числе в Томске, 5−8 февраля сохранится аномально холодная погода. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном главке МЧС.

Илья Борило ИА Красная Весна Площадь Ленина. Томск

По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в этот период столбики термометров в регионе опустятся до минус 35 °C, возможны сильные морозы до минус 40 °C.

Спасатели советуют жителям Томской области соблюдать меры безопасности, в том числе не оставлять без внимания печи, отопительные и электроприборы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сильные холода пришли в Томскую область в конце января.