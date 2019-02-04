Бухарест, 11 ноября, 2015, 16:18 — ИА Регнум. Число жертв пожара, произошедшего в ночь на 31 октября в ночном клубе Сolectiv в столице Румынии Бухаресте, возросло до 50 человек. Как сообщило 11 ноября румынское издание Realitatea, за последние сутки в больницах Великобритании скончались еще двое пострадавших во время пожара.

В больницах к настоящему времени остаются еще 76 пострадавших, из них 14 — в критическом состоянии, семь — в тяжёлом. Несколько десятков пострадавших были отправлены на лечение в другие европейские страны — Великобританию, Германию, Францию, Норвегию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бухаресте в ночь на 31 октября в ночном клубе Сolectiv произошел пожар. Причиной инцидента стал фейерверк, запущенный во время исполнения местной рок-группой композиции «День, в который мы умрем». В общей сложности на концерте находились около 400 человек, из которых пострадали около 200.

Трагедия привела к усугублению политического кризиса в стране. В итоге премьер-министр Румынии Виктор Понта, а также ряд столичных чиновников ушли в отставку. Однако протесты не прекращаются: манифестанты требуют радикальной «чистки» политического класса страны.