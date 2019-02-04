Берлин, 4 февраля, 2019, 14:13 — ИА Регнум. Германия признала лидера оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо главой государства, передает канал n-tv.

Бундестаг. Берлин

«Для Германии Хуан Гуайдо является временным президентом Венесуэлы в соответствии с венесуэльской конституцией. Цель — организовать свободные, честные и демократические президентские выборы», — заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас 4 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гуайдо признали правительства Франции и Испании.