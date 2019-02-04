Сеул, 4 февраля, 2019, 13:47 — ИА Регнум. 90% населения Южной Кореи владеют и пользуются мобильными телефонами, сообщает YTN.

rawpixel Смартфоны

Представители Комиссии по коммуникациям Korea Communications Commission провели опрос на тему владения мобильным телефоном, в котором приняло участие более 7234 человек в возрасте от 13 лет. Согласно данному опросу, 89,4% респондентов обладают сотовым телефоном. По сравнению с 2017 годом, данный показатель вырос на 2,3%.

Согласно данным предыдущих статистик, в 2012 году смартфонами пользовалось лишь 57,5%, однако уже в 2013 году показатель вырос до 68,8%, в 2014 году — 77%, в 2015 году — 78,8%, в 2016 году — 83,3%.

Кроме того, 80,3% пожилых людей также пользуются мобильными телефонами.