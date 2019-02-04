Ярославль, 4 февраля, 2019, 13:39 — ИА Регнум. 1 февраля в ярославском Музее зарубежного искусства открылась выставка «Античные вазы». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Выставка «Античные вазы»

На выставке представлено более 60 экспонатов от XVIII до III века до нашей эры из собрания Государственного исторического музея

В числе экспонатов — изготовленные на Крите фигурные парфюмерные сосуды с геометрическим орнаментом, а также микенские кратериски (XV-XIII вв. до н. э.). Расцвет древнегреческой вазописи VI—V веков до нашей эры представлен сосудами аттических мастеров. Есть на выставке и вазы, найденные в Северном Причерноморье.

Выставка проходит в год 100-летия Ярославского художественного музея, в состав которого входит Музей зарубежного искусства. Выставка «Античные вазы» будет работать до 23 июня.