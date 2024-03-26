Пхеньян, 4 февраля, 2019, 13:22 — ИА Регнум. Около 200 хакерских группировок, связанных с Северной Кореей, работают по всему миру, помогая правительству КНДР зарабатывать валюту и атакуя недружественные сайты, людей и объекты. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильфом» со ссылкой на источник.

Colin Хакер

В основном злоумышленники действуют в западных странах, включая США и Канаду. Схема их работы проста: такие группировки, находящиеся главным образом в Китае, России и странах Юго-Восточной Азии, размещают на популярном сайте www.freelancer.com предложение о разработке программного обеспечения на заказ. В процессе разработки в программу устанавливается вредоносное ПО, которое затем позволяет хакерам получать полный контроль над компьютерами жертв.

Каждая группировка состоит из пяти-десяти человек и приносит в год несколько миллионов долларов прибыли. От 400 тысяч до 1 миллиона долларов отправляется в Северную Корею. Ранее хакеры специализировались лишь на проведении DDoS-атак на неугодные северокорейскому режиму сайты и объекты, однако впоследствии их деятельность позволила властям КНДР получить дополнительный источник доходов, что особенно важно в условиях жестких международных санкций.