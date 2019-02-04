Кабул, 4 февраля, 2019, 13:33 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Афганистана Себгат Ахмади заявил, что переговоры в Москве не смогут помочь в деле установления мира в Афганистане.

Defense.gov Президентский дворец. Афганистан

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», это заявление было сделано в ответ на предложение Москвы стать местом проведения заседания, посвященного мирному процессу в Афганистане.

Афганское правительство не считает, что эти переговоры окажут реальное содействие мирному процессу и не рассматривает такие заседания как необходимые, следовательно, представители афганского правительства не примут в нем участия.

Себгат Ахмади выразил надежду, что Россия, как и другие страны, окажет свою поддержку мирному процессу, ключевую роль в котором должен играть сам Афганистан.

В то же время официальный представитель Высшего совета мира Сайед Эхсан Тахери заявил, что Совет поддерживает любые инициативы, которые в перспективе могут поспособствовать мирному процессу в Афганистане.