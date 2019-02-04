* Аль-Шабаб — запрещённая в России организация

Могадишо, 4 февраля, 2019, 13:51 — ИА Регнум. 3 февраля вооруженные силы США сообщили о том, что они ликвидировали как минимум 13 боевиков Аль-Шабаб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в предместьях Могадишо, районе Гандарше. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, террористы погибли в результате атаки 1 февраля.

Американский вертолет над Могадишо. Сомали

«Мы осуществили эту атаку, чтобы поддержать федеральное правительство Сомали в его попытках уничтожить террористическую группировку. Африканское командование США совершило авиаудар по боевикам Аль-Шабаб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Гандарше», — заявил официальный представитель Африканского командования.

Источник уточняет, что в ходе атаки ни одно гражданское лицо не пострадало.

Эта атака стала десятым авиаударом, который США осуществили в районе Африканского Рога за этот год. За 2018 год Вашингтон совершил 48 ракетных ударов по Сомали, ликвидировав более 330 боевиков.