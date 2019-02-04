Москва, 4 февраля, 2019, 12:52 — ИА Регнум. Рубль может сегодня, 4 февраля, подешеветь против доллара США и евро, если в мире американская валюта продолжит укрепление. Большое количество новостей предстоящей недели по российскому рынку, а также накопление публикаций данных по США из-за прошедшего шатдауна добавляют необходимость следить не только за событиями на внутреннем рынке, но и за внешними публикациями в том числе, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Тот факт, что экономика США, и активность производственного сектора по сравнению с другими странами чувствуют себя достаточно уверенно, несмотря на причастность Америки к замедлению темпов роста мирового ВВП, дает основание внимательно следить за реакцией валютных спекулянтов на статистику и их влияние на динамике индекса американской валюты в мире», — отметила эксперт.

Как следствие, будет меняться настрой рублевых спекулянтов. Так, PMI (индекс деловой активности производственного сектора) США за январь вырос до уровня 56,60 против 54,30 в декабре. Другие страны, и Китай, и Япония, и ЕС (крупнейшие по вкладу в мировой ВВП), продемонстрировали замедление.

«4 февраля для рубля максимальным уровнем роста против доллара США станет отметка 65,70. Для евро таким сопротивлением выступит уровень 75 рублей. При этом не стоит сейчас учитывать динамику нефти. Предстоящее решение по ставке Банка России в 8 февраля, а также релиз спроса ОФЗ на аукционе 6 февраля, показатели по инфляции, отчеты по ВВП за 2018 год, и публикации отчетностей таких компаний как Сбербанк, например, будут лидировать с позиции влияния на настроения валютных спекулянтов», — пояснила Сальникова.

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