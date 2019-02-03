Москва, 4 февраля, 2019, 13:32 — ИА Регнум. Российский рэпер Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, скончался 3 февраля в возрасте 35 лет. Эта новость стала одной из самых обсуждаемых в социальных сетях — пользователи оплакивают кумира детства и задумываются, не могла ли его смерть быть лишь инсценировкой.

Aleksandr Plyushchev Децл (Кирилл Толмацкий)

Многие юзеры отмечают, что Децл неразрывно связан с их детством, поэтому кончина музыканта стала большой потерей для целого поколения.

«Это как потерять одноклассника. Да что там одноклассника, одноклассников я многих сейчас и не вспомню, а Кирилл был прям важной частью детства. Спасибо за всё, Децл ака Le Truk. Все будем на этой встрече выпускников», — пишет Денис К.

https://twitter.com/OShilen/status/1092287527539695616

В сети также вспомнили интервью Децла, которое он дал в 2015 году. Тогда он заявил, что собирается прожить минимум 450 лет, инсценировав при этом свою смерть в возрасте 35 лет и уехав жить на остров. Эти слова заставили некоторых пользователей усомниться в том, что Децл действительно умер.

https://twitter.com/zVOJD/status/1091968684682301440

https://twitter.com/mashathexplorer/status/1092025477869551616

https://twitter.com/LNakyri/status/1092310956376555520

Кончину рэпера прокомментировали и некоторые известные личности, в том числе лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Он написал стихотворение в память о Децле.

https://www.instagram.com/p/BtaJoGvFxxi/

Напомним, Децл умер 3 февраля в Ижевске после своего концерта. После выступления он пошел в гримерку, через несколько минут ему стало плохо. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.