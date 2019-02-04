Москва, 4 февраля, 2019, 14:51 — ИА Регнум. В Москве в Пушкинском музее 3 февраля завершилась выставка «Пикассо&Хохлова», посвященная истории любви испанского художника и русской танцовщицы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пушкинский музей в Москве

Из Фонда поддержки искусства Альмины и Бернара Руисс-Пикассо Мадрида, Национального музея Пикассо в Париже, а также Пушкинского музея были представлены произведения живописи, рисунки и фотографии — всего более 200 экспонатов.

Культурное мероприятие вызвало столь большой ажиотаж среди москвичей, что даже в последний день уличная очередь выстроилась далеко за территорию музея, насчитывая около сотни желающих посетить выставку. Дежурившие у ворот охранники пускали посетителей партиями.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пабло Пикассо. Ольга Хохлова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пабло Пикассо. Ольга в задумчивости

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пабло Пикассо. Портрет Ольги в кресле. 1917

История, представленная на полотнах, начинается с 1917 года в Риме. Приглашённый для создания дизайна костюмов к балету Пабло Пикассо познакомился на репетиции с Ольгой Хохловой, которая танцевала в труппе Дягилева «Русские балеты». В 1918 году они обвенчались в православной церкви и прожили вместе до 1935 года, но их брак длился до самой смерти Ольги, не желавшей разводиться даже после расставания с художником.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пабло Пикассо. Портрет Ольги Хохловой

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пабло Пикассо. Натюрморт на комоде. 1919

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пабло Пикассо

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пабло Пикассо. Женщины в комнате

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на выставке «Пикассо&Хохлова»

Образ русской красавицы вдохновил художника на создание серии портретов, на которой она выглядела античной богиней. Супруга стала основной женской моделью мастера. В работах прослеживается изменение отношений в семье: образ нежной меланхоличной женщины и матери Поля, сына, родившегося вскоре после свадьбы, сменяется на примитивистское написание фигуры с резкими цветовыми контрастами.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пабло Пикассо. Минотавр. 1933

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пабло Пикассо

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители выставки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пабло Пикассо. Акробат

Возникшая страсть к юной Марии-Терезе Вольтер и обязательства перед супругой рождают новые образы жестокости любви и неукротимости желания, воплощённые на полотнах через призму античных мифов и древних культов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фотография Ольга Хохлова в сценическом костюме

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пабло Пикассо. Лошадка с дрессировщиком