Москва, 15 июня, 2020, 13:52 — ИА Регнум. В Москве сдан в эксплуатацию Центр современного пятиборья в районе Северный. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.

Отмечается, что в центре можно будет заниматься современным пятиборьем, которое включает в себя лёгкую атлетику, стрельбу, фехтование, плавание и конкур. Одновременно там смогут тренироваться 280 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Федерация современного пятиборья России (ФСПР) планирует провести в сентябре Кубок Кремля, несмотря на пандемию коронавируса.

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