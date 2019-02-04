Архангельск, 4 февраля, 2019, 11:50 — ИА Регнум. Перед сотрудниками Северного (Арктического) федерального университета снова образовалась задолженность по зарплате. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Николай Верхотуров. Расчёт (Перед стачкой). 1910

Напомним, декабрьскую зарплату сотрудники вуза получили после вмешательства прокуратуры. Но и в январе надзорному ведомству пришлось вмешаться в решение проблемы с оплатой труда.

29 января прокуратура и представители САФУ провели совещание, на котором обсудили все проблемы с выплатой зарплаты. После этого зарплату в вузе выплатили в полном объеме, были восстановлены права более двух тысяч сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года вуз накопил 30-миллионный долг по зарплате. Тогда причиной невыплаты денег назвали несвоевременное получение оплаты за образовательные услуги. Когда ситуация повторилась — в вузе сообщили о задержках федеральной субсидии.

Подробнее:

В САФУ не выдали зарплату из-за задержки федеральной субсидии