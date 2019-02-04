Иркутск, 4 февраля, 2019, 11:46 — ИА Регнум. В Иркутской области вынесен обвинительный приговор по делу о получении взятки в особо крупном размере. К четырём годам колонии общего режима приговорены мэр Казачинско-Ленского района Иркутской области и его бывший первый заместитель, взявшие по несколько миллионов рублей от подрядчика, выполнявшего работы в рамках муниципального контракта по строительству полигона ТБО в Казачинско-Ленском районе. Подробности уголовного дела, возбуждённого по материалам УФСБ России по Иркутской области, сообщает сегодня, 4 января, региональное СУ СК РФ.

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В ходе разбирательства выяснилось, что в процессе приема части выполненных работ по муниципальному контракту чиновники необоснованно увеличивали стоимость работ, подписав соответствующие документы и включив в них непредвиденные расходы. Также с подрядчиком в нарушение условий контракта было заключено дополнительное соглашение, предусматривающее аванс исполнителю работ.

«По факту сумма муниципального контракта была выплачена подрядчику в полном объеме, несмотря на то, что работы подрядчика в полном объеме выполнены не были», — отмечают следователи.

Также известно, что по договоренности с подрядчиком взятка в размере пяти миллионов рулей должна была быть выплачена в два этапа.

Установить вину чиновников помогли многочисленные обыски и выемки, а также заключения фоноскопической, лингвистической и других судебных экспертиз. Материалы уголовного дела составили 11 томов.