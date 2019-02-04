Ярославль, 4 февраля, 2019, 11:36 — ИА Регнум. В Ярославле с 1 февраля вырастет плата за содержание и ремонт жилья. Постановление об этом подписал мэр города Владимир Волков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В среднем плата за управление домами вырастет на 7% — она колеблется по разному виду домов.

Например, стоимость содержания дома со всеми видами благоустройства, включая мусоропровод, вырастет с 15,97 рубля за квадратный метр в месяц до 17,1 рубля.

Больше всего подорожает обслуживание внутридомовых газовых сетей. Это позиция вырастет сразу в три раза: с 12 копеек с квадратного метра до 36 копеек. Это связано с изменением норматива обслуживания таких сетей — с раза в три года до ежегодного.

Напомним, что тариф на содержание и ремонт жилья является не регулируемым. Он устанавливается самостоятельно собственниками жилья на общем собрании. Тариф, устанавливаемый мэрией Ярославля, является ориентировочным и применяется к муниципальному жилью или для собственников многоквартирных домов, которые самостоятельно с размером тарифа не определились.