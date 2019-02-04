Санкт-Петербург, 4 февраля, 2019, 11:35 — ИА Регнум. С 21 по 25 февраля в Мариинском театре в Санкт-Петербурге пройдет III Международный фестиваль «Виртуозы флейты». В 2019 году он посвящается 225-летию со дня рождения Теобальда Бёма — немецкого флейтиста, композитора, музыкального мастера, создателя современной модели флейты.

Теобальд Бём

Флейтисты Симфонического оркестра Мариинского театра и приглашенные солисты из ведущих зарубежных коллективов — Жюльен Бодиман (Лионская консерватория, оркестр Национальной оперы Лиона), Матвей Демин (оркестр Тонхалле, Цюрих) и Вальтер Ауэр (Венский филармонический оркестр) исполнят сочинения для флейты разных эпох и стилей.

Откроет фестиваль 21 февраля премьера «Танго-фантазии» современного российского композитора Алексея Позина. В этот же вечер прозвучат произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Теобальда Бёма и Жака Ибера. В концерте примут участие 13 флейтистов.

24 февраля в Зале Щедрина состоится лекция о жизни и творчестве Теобальда Бёма. С ней выступит правнук немецкого мастера Людвиг Бём.