Какамега, Кения, 4 февраля, 2019, 11:34 — ИА Регнум. Владелец Кенийского футбольного клуба обвинил тренера из Уганды в организации договорных матчей. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Armando Sobrino Футбольный мяч

Селофас Шиманьюла, владелец клуба Home Boyz в городе Какамега на западе Кении, обвинил тренера Пола Нката и его ассистента в организации договорных матчей в премьер-лиге, проспонсированной организацией SportPesa.

«Мы думали, что плохие результаты были закономерными, однако мы обнаружили, что наш тренер делает ставки на матчи. Он платил некоторым игрокам от 50 до 200 тысяч шиллингов (от 500 до 2000 долларов США), чтобы они проигрывали матчи», — рассказал журналистам Шиманьюла.

Полиция сообщила, что она начала расследование скандала.