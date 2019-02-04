Москва, 4 февраля, 2019, 11:34 — ИА Регнум. Перейти на отечественные сим-карты и криптографию для связи пятого поколения — такое предложение внесла на заседании рабочей группы по информационной инфраструктуре национального проекта «Цифровая экономика» ФСБ. Об этом 4 февраля, со ссылкой на участника совещания и сотрудника компании, сообщили «Ведомости».

Шифрование

Источник добавил, что об обязательном внедрении отечественной криптографии и сим-карт ФСБ не говорила.

Кроме этой инициативы, ФСБ предложила в отдаленной перспективе заменить оборудование на базовых станциях сотовых компаний на отечественное.

Необходимость использования отечественной сим-карты объясняется тем, что они должны поддерживать криптографические алгоритмы, использующиеся при авторизации абонентов, пояснил источник издания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ученые из Южного федерального университета (ЮФУ) города Таганрога создали сеть квантово-криптографической связи. Такую связь невозможно взломать. Сигнал, передаваемый по такой системе связи, может расшифровать только станция, для которой предназначен сигнал.