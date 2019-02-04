Москва, 4 февраля, 2019, 11:29 — ИА Регнум. Бывший украинский министр Евгений Червоненко говорит разумные вещи, но никакой Америки не открывает. И в части, касающейся США, и в части, касающейся Европы, подход Запада к Украине был с самого начала очевиден: как можно дольше использовать её в качестве, с одной стороны, инструмента антироссийской политики, а с другой — источника дешёвых ресурсов, в том числе человеческих, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

«Другое дело, что украинский политический класс за редкими исключениями сам создавал видимость некой особой заинтересованности Запада в приобщении к себе Украины. Точно так же и Евгений Червоненко, активный участник украинского майдана ещё образца 2004 года, вовсю продвигал идею «евроинтеграции», забывая сказать, что для того, чтобы быть интегрированным, надо, чтобы и тебя захотели интегрировать. Надо вообще просто кем-то и чем-то быть в положительном смысле. Одним словом, что имеем — не храним, а потерявши — плачем», — отметил эксперт.

Теперь остатки Украины, а единого будущего для этого политического образования в том виде, в котором оно вышло из СССР в 1991 году, я не вижу, будут расходиться в разных направлениях — на Восток и на Запад, причем в разных статусах и с разными последствиями.

«Единственное, что могло бы изменить самый неблагоприятный сценарий будущего Украины, — это победа на предстоящих президентских выборах кандидата от оппозиционных сил, выступающих за восстановление отношений с Россией. Но этого, к сожалению, не произойдёт. Так что украинцам предстоит в полной мере пожать горькие плоды навязанных им и принятых большинством населения политических иллюзий, экономического иждивенчества и злобного шовинизма», — высказал свое мнение Демурин.

Как сообщало ИА REGNUM, Запад обманул Украину, и теперь страна осталась одна со своими проблемами. Такое заявление в интервью телеканалу «112 Украина» сделал бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.

Читайте также: На Украине указали на очередной обман со стороны Запада