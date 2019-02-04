Пекин, 4 февраля, 2019, 11:22 — ИА Регнум. Двое адвокатов не допущены в Пекине к австралийцу, подозреваемому в шпионаже, по причине того, что задержанный не согласен с выбором адвокатов, которых наняла его жена, сообщает 4 февраля гонконгское издание South China Morning Post (SCMP).

AlexVan Тюремная камера

Пятидесятитрехлетний писатель Ян Хэнцзюнь, рожденный в Китае, был задержан в южном китайском городе Гуанчжоу провинции Гуандун во время ожидания пересадки на рейс до Шанхая в январе 2018 года, откуда собирался улететь в Нью-Йорк.

Ян был доставлен в Пекин, где он удерживается в связи с подозрением в подрыве государственной безопасности Китая. Один адвокатов, Мо Шаопин, заявил, что бюро безопасности проинформировало его, что Яна не устраивает выбор адвокатов, сделанный членами его семьи.

При этом китайские власти отказали ему в просьбе убедиться в этом, лично пообщавшись с Яном. Другой юрист, Шан Баоцзюнь, заявил в интервью изданию Reuters, что «больше всего обеспокоен выяснением того, насколько это реальная воля Яна Хэнцзюня». При этом они надеются получить больше информации после того, как власти Поднебесной допустят к задержанному сотрудников австралийского консульства.

Отметим, что согласно китайскому законодательству власти имеют полномочия допрашивать подозреваемых в течение шести месяцев и, если того требует дело, доступ адвоката к задержанному в этот период может и не предоставляться.