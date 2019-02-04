Симферополь, 4 февраля, 2019, 11:22 — ИА Регнум. Власти Крыма помогут обманутым дольщикам, вложившим деньги в объекты, которые физически невозможно достроить. Об этом 4 февраля заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Ялта

«Государство окажет поддержку пострадавшим гражданам, однако это невозможно будет сделать без заявлений обманутых дольщиков в правоохранительные органы», — цитирует слова Сергей Аксёнова пресс-служба главы РК.

При этом, по заявлению главы Крыма, по некоторым домам будут «приняты меры» и их всё же достроят — окончательное решение по каждому объекту будет принято к апрелю.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным вице-премьера РК Евгения Кабанова, Ялта является абсолютным лидером по числу незаконных самостроев на полуострове.