Нью-Йорк, США, 4 февраля, 2019, 11:13 — ИА Регнум. «Мемфис Гриззлис» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 96:84.

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Самым результативным игроком матча стал защитник «Мемфиса» Майк Конли, набравший 25 очков.

В составе «Никс» наибольшую результативность показал форвард Кевин Нокс, набравший 17 очков. Кроме того, форвард Кристапс Порзингис оформил дабл-дабл из 12 очков и 12 подборов.

На сегодняшний день «Мемфис» занимает 25-е место в турнирной таблице НБА. «Никс» идут на 30-м месте.

«Нью-Йорк Никс» (Нью-Йорк) — «Мемфис Гриззлис» (Мемфис) — 84:96 (22:19, 19:23, 21:32, 22:22).

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