Магас, 4 февраля, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Стала известна судьба пропавших в Египте студентов из Ингушетии. Четверо из них находятся в тюрьме, место нахождения пятого остается неизвестным. Об этом 2 февраля сообщил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

Тюрьма

«На сегодня известно, что четверых из них уже перевели в тюрьму, судьба одного пока остается неизвестной», — написал Евкуров на своей странице в Instagram.

Глава республики поручил представителям органов власти, уполномоченному по правам человека в регионе «оказать максимальную помощь по освобождению задержанных и их возвращению на родину».

Читайте также: Задержанием в Египте студентов из Ингушетии озабочена Татьяна Москалькова

Как сообщало ИА REGNUM, несколько уроженцев Ингушетии пропали в Каире в августе 2018 года. О их пропаже стало известно спустя три месяца, когда их родные забеспокоились долгим отсутствием вестей от своих детей. Родители обратились за помощью в посольство Египта в Москве.

Известно, что молодые люди, обучались в Исламском университете Каира. Их арест может быть связан с нарушением миграционного законодательства или обвинениями в экстремизме, считает уполномоченный по правам человека в Ингушетии Джамбулат Оздоев.