Симферополь, 4 февраля, 2019, 10:51 — ИА Регнум. В Крыму обсуждают возможность введения льготного тарифа на услуги интернет-провайдеров в сельской местности. Об этом сообщили 4 февраля в министерстве внутренней политики, информации и связи РК.

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«Для сельских территорий планируется рассмотрение применения понижающего коэффициента при размещении сетей провайдеров на опорах ГУП РК «Крымэнерго», — уточнили в мининформе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году стоимость услуг интернет-провайдеров на полуострове вырастет на 30% в городе, и на 35% в селе. Чиновники связывают это с ростом цен на горюче-смазочные материалы.