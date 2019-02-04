Ярославль, 4 февраля, 2019, 10:51 — ИА Регнум. В контракте на уборку Ярославля не запланирован вывоз снега из спальных районов города. Об этом на общегородском совещании рассказал заместитель мэра Михаил Кузнецов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Улица академика Колмогорова в Ярославле

«У нас по спальным районам города практически минимально заложены объемы на вывоз снега. В некоторых районах вообще не заложены. Заложен вывоз снега в Кировском и Ленинском районах. В связи с тем, что у нас такое выпадение осадков, к сожалению, необходимо дополнительно обеспечить вывоз, жители неоднократно обращаются к нам с жалобами. Сегодня этот вопрос решается тем, что у Заволжского, Дзержинского и Фрунзенского районов есть возможность складировать снег на газонах, поэтому идет его перекидка, и подрядные организации берут на себя дополнительные обязательства», — рассказал Михаил Кузнецов.

Кроме того, минимальные средства заложены в контракте на уборку пешеходных зон: тротуаров и остановок. По словам Кузнецова, эти деньги в контракте были заложены «по остаточному принципу». Причиной является нехватка бюджетных средств.

После прошедших в конце января снегопадов горожане не перестают жаловаться на плохую уборку снега. В снегу застревают автомобили, снежные лавины сходят с крыш на людей, утром и вечером пробки достигают 10 баллов. Хотя после самого обильного снегопада прошла уже неделя, позитивных перемен не заметно.