Бостон, США, 4 февраля, 2019, 10:45 — ИА Регнум. «Бостон Селтикс» одержал победу над «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 134:129.

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Самым результативным игроком матча стал форвард «Оклахомы» Пол Джордж, набравший 37 очков. Кроме того, защитник Рассел Уэстбрук оформил трипл-дабл из 22 очков, 12 подборов и 16 результативных передач.

В составе «Бостона» наибольшую результативность показали защитник Кайри Ирвинг, сделавший дабл-дабл из 30 очков и 11 результативных передач.

На сегодняшний день «Бостон» занимает пятое место в турнирной таблице НБА. «Оклахома» идёт на восьмом месте.

«Бостон Селтикс» (Бостон) — «Оклахома-Сити Тандер» (Оклахома-Сити) — 134:129 (31:29, 35:29, 33:35, 35:36).

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