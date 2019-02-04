Лондон, 4 февраля, 2019, 10:34 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв выбыл из списка ста лучших ракеток мира. Обновлённая версия рейтинга представлена 4 февраля на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

(сс) Carine06
Андрей Рублёв

Рублёв опустился на одну строчку — с 100-го на 101-е место.

Среди других российских теннисистов Карен Хачанов занимает 11-е место, Даниил Медведев находится на 16-й позиции, Евгений Донской располагается на 96-й строчке.

Рейтинг ATP от 4 февраля.

  1. Новак Джокович (Сербия) — 10 955.
  2. Рафаэль Надаль (Испания) — 8320.
  3. Александр Зверев (Германия) — 6475.
  4. Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5060.
  5. Кевин Андерсон (ЮАР) — 4845.
  6. Роджер Федерер (Швейцария) — 4600.
  7. Кей Нисикори (Япония) — 4100.
  8. Доминик Тим (Австрия) — 3960.
  9. Джон Иснер (США) — 3155.
  10. Марин Чилич (Хорватия) — 3140.
  11. Карен Хачанов (Россия) — 2880.

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