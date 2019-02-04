Якутск, 4 февраля, 2019, 10:27 — ИА Регнум. Ущерб, который АЛРОСА заплатит за загрязнение реки Вилюй — источника питьевой воды для сотен тысяч жителей Якутии, — равен стоимости нескольких квартир в Москве. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал руководитель общественного движения «Якутия — наше мнение» Степан Петров.

Цитата из м∕ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР Загрязнение реки

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«Вода в реках Ирелях, Малая Ботуобия и Вилюй была отравлена промышленными отходами и стала непригодной для питья. Вместо справедливых выплат правительство Якутии и АК АЛРОСА достигли соглашения о выплате 150 миллионов рублей ежегодно (позже выплаты были увеличены на несколько сотен миллионов), что является мизерной суммой и сопоставимо со стоимостью нескольких квартир в Москве. Это в 187 раз меньше, чем первоначальный уровень ущерба — 28 миллиардов рублей, — отметил Степан Петров. — Даже за 28 миллиардов рублей якутяне не получат новой реки. Якутские реки травят десятки лет, но население обреченно молчит, а власти потворствуют этому безобразию».

Общественник возмущен тем, что юристы АЛРОСА оспаривают большинство штрафных санкций за нанесенный ущерб и выигрывают, так как суды встают на их сторону, соглашаясь с правовой позицией компании: «Прорыв дамб в августе был вызван аномальными осадками и паводком в Якутии, то есть является природным форс-мажором, а не следствием каких-либо нарушений в производственной деятельности со стороны АЛРОСА».

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«Считаю это циничным проявлением безответственности и уверенности в своей безнаказанности со стороны руководства АЛРОСА. Они продолжают делать деньги, отравляя реки и людей. Всё это свидетельствует о том, что крупные недродобывающие компании России, осуществляющие деятельность в Якутии, такие как АЛРОСА, нацелены на хищническое изъятие ресурсов и обогащение любыми путями в нарушение норм производственной и экологической безопасности, экологических прав граждан. Очевидно, что в случае исчерпания средств правовой защиты в России подобные грубые, массовые и длительные нарушения экологических прав жителей Якутии требуют принятия адекватных мер воздействия на недродобывающие компании-нарушители в рамках международного права», — высказал мнение Степан Петров.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа дамбы Иреляхского месторождения алмазов. разрабатываемого АЛРОСА, переполнились, и грязная вода потекла в три реки Якутии — Ирелях, Малую Ботуобию и Вилюй. Это ЧП оставило жителей четырёх районов Якутии без питьевой воды. Спустя 5,5 месяцев после аварии пить воду из Вилюя по-прежнему нельзя: по результатам последних анализов проб из водоёма все показатели превышены в 30−40 раз, констатировал член объединения независимых экологов Владислав Коротов.

Августовское ЧП на дамбах АЛРОСА расценивается следственными органами как преступление в сфере экологии, но в компании пытаются доказать, что единственной причиной прорыва дамб стали обильные дожди. По мнению прокуратуры, размыва дамб на Иреляхском месторождения АЛРОСА можно было избежать. Водоёмы могли не пострадать, если бы в алмазодобывающей компании при их эксплуатации соблюдались требования безопасности и за их состоянием, кроме самой АЛРОСА, как следует следили бы контролирующие органы.

Росприроднадзор республики оценил размер нанесённого компанией ущерба в 27 млрд рублей, но федеральная структура не согласилась с этим решением, сочтя, что причиной ЧП стали непредвиденные обстоятельства в виде обильных дождей.

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