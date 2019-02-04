Ярославль, 4 февраля, 2019, 10:10 — ИА Регнум. 3 февраля в Ярославле прошел митинг в рамках всероссийской акции «Россия — не помойка». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Участниками акции стали экологические активисты, КПРФ и представители «Левого фронта».

Митинг в Ярославле

По оценкам корреспондента ИА REGNUM, в митинге приняло участие около 150 человек. Небольшое количество участников объясняется двумя факторами. В январе ввоз московского мусора в Ярославль прекратился. Кроме того, митинг мэрия Ярославля разрешила проводить только в спальном Дзержинском районе, в парке 30-летия Победы. Заявки на центр города были отклонены.

Самой актуальной темой стало повышение стоимости вывоза мусора в связи с началом «мусорной реформы».

То, что происходит в сфере переработки и сбора мусора в Ярославской области, иначе как беспределом и грабежом населения назвать нельзя. Тарифы на вывоз мусора одномоментно выросли от 3 до 6 раз. Люди вынуждены платить даже в том случае, если не живут по месту прописки. Все свои вопросы, которые накопились к «Хартии», мы обязательно отразим в резолюции митинга, — сказал один из организаторов митинга, председатель комитета по законодательству Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев.

Ярославцы выразили солидарность с жителями Архангельской области, куда теперь планируют вывозить отходы из столицы.