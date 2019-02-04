Москва, 4 февраля, 2019, 10:19 — ИА Регнум. Осознание отсутствия душевного покоя — первый шаг к избавлению зависимости от социальных сетей, считает психотерапевт, психолог-эксперт ЦПТР «Близкое сердце», член Европейской ассоциации психотерапевтов и профессиональной психотерапевтической лиги Полина Шамрай. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова доктора наук, психиатра Ирис Хаут, назвавшую признаки зависимости от соцсетей и высказавшую мнение о том, что долгое нахождение в социальных сетях может привести к депрессии, неправильной самооценке в реальном мире и другим негативным последствиям для личности, эксперт пояснила:

(сс) Farhad Sadykov Зависимость

«Тема зависимостей — давняя и глобальная. У современных людей сложенное фрустрированное отношение ко многим социальным нормам — и к сексуальным отношениям, и, как следствие, — отсутствие сексуальной грамотности. Нет грамотности употребления спиртного, нет грамотности употребления сахаров, нет грамотности употребления агрессивных картинок типа ужастиков в кино. Нет грамотности использования финансов, и потому превалируют кредитные зависимости. Все это — психология зависимого поведения, которое наравне с алкоголем или наркотиками рождает в потребителе иллюзию о счастливой жизни где-то, но не здесь, и пока ты эту счастливую жизнь не употребишь в виде бутылки, новой игрушки, тортика или позитивного аккаунта (чаще всего — ложно счастливого) в соцсетях — ты будешь несчастен.

Осознание отсутствия душевного покоя — первый шаг к здоровью. Душевное равновесие приобретается с равновесием адекватного использования любых зависимостей, с осознанности зависимого поведения и грамотного лечения той или иной зависимости, корни которой — детство, материнский и отцовский пример наличия зависимостей в собственной жизни. Можно бегать, как пони по кругу, но без обучения (детского ли, личного ли) и осознанности каждый зависимый человек будет потерян для себя и социального общества.

У психотерапевтов немедикаментозной практики и у психологов — масса способов и техник, помогающих выходу из зависимых состояний. Самое простое для родителей и детей — обращение к специалистам, так как люди крайне редко могут самостоятельно выйти из зависимых состояний», — отметила психотерапевт Полина Шамрай.

Она также напомнила о существовавших в советской школе уроков «Этика и психология семейной жизни», на которых молодых людей учили взаимодействию в паре.

«Сейчас в российских школах психологи есть, но уроков психологии так до сих пор и нет. А ведь они бы очень помогли школьникам понимать себя и свои состояния с биологической точки зрения, они бы научили грамотным выходам из разнообразных кризисных, конфликтных и стрессовых ситуаций. Психологическая грамотность и психологическая компетентность — необходимы ребенку, ему сложнее всего адаптироваться в многогранности мира и разбираться в своих реакциях, он чаще всего даже не понимает, что ему нужна помощь, и в наших руках достаточно много способов её оказать, в том числе и в стенах детских образовательных учреждений.

Ведь через 20 лет этим школьникам нужно будет руководить страной и ключевыми организациями, обеспечивающими социальную жизнь, чему в соцсетях их вряд ли научат», — считает Полина Шамрай.

Кстати, то, о чем сказала уважаемый психолог, весьма наглядно продемонстрировали на днях депутаты Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») и глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов («Единая Россия»), учинившие публичную перепалку в Facebook по поводу призыва к директору школы «Айыы кыьата» в Якутске соблюдать законодательство РФ и принять в школу русскоговорящих учеников.

«Мы же с вами френды в фейсбуке, и вы могли прочитать мой пост, посвященный этому вопросу», — указал Тумусов.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что долгое нахождение в социальных сетях может привести к депрессии, фрустрации и формированию неправильной самооценки в реальном мире, рассказала психиатр из Германии, доктор наук Ирис Хаут.

По её словам, родителям стоит принять меры, если их дети пренебрегают школой, дистанцируются от окружающих, но при этом более двух часов находятся в интернете. Утверждение основано на репрезентативном опросе, проведённом в Германии в 2017 году. Он показал, что 14% опрошенных не могут прекратить пользоваться социальными сетями, а 13% заявили, что чувствуют себя несчастными, если не могут пользоваться социальными сетями.