Теннисистка Вера Звонарёва поднялась на 21 место в рейтинге WTA
Сент-Питерсберг, США, 4 февраля, 2019, 10:01 — ИА Регнум. Российская теннисистка Вера Звонарёва поднялась на 21 позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Теперь она занимает 76-е место. Обновлённая версия рейтинга опубликована 4 февраля на сайте организации.
Среди других российских теннисисток Дарья Касаткина опустилась на две строчки и стала 14-й. Мария Шарапова поднялась на два места — с 29-го на 27-е. Анастасия Павлюченкова сохранила за собой 32-ю позицию.
Кроме того, Екатерина Александрова поднялась на 13 мест — с 78-го на 65-е. А Вероника Кудерметова вошла в топ-100, поднявшись на десять мест и заняв 98-ю строчку.
Лидирует в рейтинге японская теннисистка Наоми Осака, второй идёт Петра Квитова из Чехии, третьей — румынка Симона Халеп. Белорусская теннисистка Арина Соболенко поменялась местами с датчанкой Каролиной Возняцки и стала девятой.
Рейтинг WTA от 4 февраля:
- Наоми Осака (Япония) — 7030 очков;
- Петра Квитова (Чехия) — 5920;
- Симона Халеп (Румыния) — 5582;
- Слоан Стивенс (США) — 5307;
- Каролина Плишкова (Чехия) — 5100;
- Ангелика Кербер (Германия) — 4965;
- Элина Свитолина (Украина) — 4940;
- Кики Бертенс (Нидерланды) — 4845;
- Арина Соболенко (Белоруссия) — 3565;
- Каролина Возняцки (Дания) — 3467.
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