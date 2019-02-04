Сент-Питерсберг, США, 4 февраля, 2019, 10:01 — ИА Регнум. Российская теннисистка Вера Звонарёва поднялась на 21 позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Теперь она занимает 76-е место. Обновлённая версия рейтинга опубликована 4 февраля на сайте организации.

(сс) Steven Pisano Вера Звонарёва

Среди других российских теннисисток Дарья Касаткина опустилась на две строчки и стала 14-й. Мария Шарапова поднялась на два места — с 29-го на 27-е. Анастасия Павлюченкова сохранила за собой 32-ю позицию.

Кроме того, Екатерина Александрова поднялась на 13 мест — с 78-го на 65-е. А Вероника Кудерметова вошла в топ-100, поднявшись на десять мест и заняв 98-ю строчку.

Лидирует в рейтинге японская теннисистка Наоми Осака, второй идёт Петра Квитова из Чехии, третьей — румынка Симона Халеп. Белорусская теннисистка Арина Соболенко поменялась местами с датчанкой Каролиной Возняцки и стала девятой.

Рейтинг WTA от 4 февраля:

Наоми Осака (Япония) — 7030 очков; Петра Квитова (Чехия) — 5920; Симона Халеп (Румыния) — 5582; Слоан Стивенс (США) — 5307; Каролина Плишкова (Чехия) — 5100; Ангелика Кербер (Германия) — 4965; Элина Свитолина (Украина) — 4940; Кики Бертенс (Нидерланды) — 4845; Арина Соболенко (Белоруссия) — 3565; Каролина Возняцки (Дания) — 3467.

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