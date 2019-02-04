Москва, 4 февраля, 2019, 09:52 — ИА Регнум. Сегодня, 4 февраля, на Замоскворецкой (зелёной) ветке Московского метрополитена произошел сбой из-за ЧП с пассажиром, сообщили в пресс-службе метро.

Московское метро

По предварительным данным, в районе 09:00 по мск на станции метро «Новокузнецкая» на рельсы упал мужчина. Движение поездов было остановлено.

Пострадавшего достали. Мужчина остался жив. С травмами и ушибами он отправлен в больницу.

В настоящее время движение поездов постепенно восстанавливается. Но пассажирам рекомендуют пользоваться другими линиями метро или наземным транспортом.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 января в вестибюле станции метро «Домодедовская» в Москве был задержан мужчина, устроивший стрельбу из пневматического пистолета.

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